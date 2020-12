Genoa-Milan, i convocati: out Ibra e Kjaer, torna Saelemaekers

La lista dei convocati del Milan per la trasferta di oggi a Genova. Pioli deve ancora fare a meno di due suoi leader.

Poco fa il Milan ha reso nota la lista dei convocati per la trasferta odierna di Genova, valida per il turno infrasettimanale di Serie A.

Stefano Pioli lascia ancora a casa due leader come Zlatan Ibrahimovic e Simon Kjaer. Entrambi puntano a rientrare domenica prossima contro il Sassuolo.

Out anche l’infortunato Bennacer, mentre le buone notizie arrivano da Alexis Saelemaekers che torna a disposizione dopo lo stop dell’ultima giornata. Convocato anche Mateo Musacchio, che giocò la sua ultima gara da titolare a marzo, proprio contro il Genoa.

I convocati di Pioli per Genoa-Milan:

#SerieATIM Matchday 12 📜

The squad heading to Genova 💪

I convocati per la trasferta di Genova 💪#GenoaMilan #SempreMilan

@pumafootball pic.twitter.com/lHHYRbrhY3

— AC Milan (@acmilan) December 16, 2020