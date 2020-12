Telegram down, l’app di messaggistica non funziona

Telegram è in down in questi minuti, la famosa app di messaggistica non funziona in questi minuti. Ecco cosa sta succedendo.

Telegram è una delle app di messaggistica più usate al mondo, tantissimo anche in Italia. Se siete fruitori di questo servizio, vi starete rendendo conto che ci sono dei problemi di connessione e non solo. State tranquilli, e smettetela di chiudere e riaprire continuamente l’app: non è un problema vostro! L’app è infatti in down in tutta Italia e le segnalazioni stanno arrviando da qualsiasi città. In questo momento quindi non è possibile accedervi, sicuramente il problema si risolverà nei prossimi minuti.

Lunedì pomeriggio è successo qualcosa di simile anche con tutto il mondo Google, tanto da mandare in tilt il mondo intero per oltre 40 minuti. Adesso tocca a Telegram. Cose che possono capitare. Vi terremo aggiornati su eventuali evoluzioni di questo problema che sta sicuramente recendo problemi a tutti quelli che usano costantemente l’app per questioni personali, di lavoro e tanto altro.