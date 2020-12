Sky – Lavoro personalizzato per Kjaer e Ibra: la situazione

Simon Kjaer e Zlatan Ibrahimovic hanno lavorato a parte anche oggi. Sarà domani la giornata chiave per capire se torneranno a disposizione

Giornata interlocutoria per Zlatan Ibrahimovic e Simon Kjaer. I due calciatori – attesi al rientro dopo i guai muscolari – anche oggi hanno svolto una lavoro personalizzato a Milanello. La squadra ha svolto un lavoro di scarico dopo l’impegno contro il Genoa.

Sarà domani, dunque che si tornerà a fare sul serio per la sfida al Sassuolo. E’ evidente che se l’attaccante e il difensore dovessero continuare ad allenarsi a parte non sarebbe un buon segnale in vista della partita contro la squadra di de Zerbi.

La giornata fondamentale – come riporta Sky Sport – sarà dunque quella di domani, cioè quando Pioli farà le prove di formazione.