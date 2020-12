Milan, colpo definitivamente sfumato | Visite mediche e firma!

Dominik Szoboszlai è pronto ad approdare al Lipsia. Domani lo aspettano le visite mediche in Germania.

Scambio in casa Red Bull. Sembra tutto fatto ormai per il trasferimento di Szoboszlai, dal Salisburgo al Lipsia. A riferirlo è Sky Sport, che conferma che il giovane ungherese ha definito i dettagli del suo trasferimento nel club tedesco. Domani, il centrocampista dovrebbe volare in Germania per effettuare le visite mediche con il Lipsia.

Calciomercato Milan, Szoboszlai al Lipsia

Dominik Szoboszlai era stato fortemente accostato al Milan anche in quest’ultimo periodo che precede il calciomercato invernale. Si sperava di vederlo arrivare a gennaio in rossonero, o magari a giugno. Ma adesso la dirigenza rossonera dovrà cambiare orizzonti e andare alla ricerca di qualche altro centrocampista talentuoso e ambizioso.

Era stato vicinissimo ai rossoneri quando si parlava di Rangnick, poi la permanenza di Pioli ha cambiato le carte in tavola. Szoboszlai però è rimasto un obiettivo di Maldini per altri mesi, fino ad arrendersi definitivamente in queste ultime ore. L’ungherese andrà al Lipsia: l’ha preferito anche a Real Madrid e ad altri top club interessati a lui.