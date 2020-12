Serie A, la classifica aggiornata dopo Genoa-Milan

La classifica aggiornata della Serie A dopo Genoa-Milan, Inter-Napoli e le altre partite della dodicesima giornata del campionato 2020/2021.

Dopo il 2-2 contro il Parma, il Milan pareggia 2-2 anche contro il Genoa. I rossoneri sono andati sotto due volte a causa dei gol di Mattia Destro, ma hanno saputo rimontare entrambe le volte.

Le reti della squadra di Stefano Pioli sono stati segnati da Davide Calabria e Pierre Kalulu. Nel finale l’assalto non ha portato al gol della vittoria per il Diavolo, che a Genova chiude con un altro risultato che lascia rammarico.

Comunque il Milan non perde l’imbattibilità e rimane in testa alla classifica della Serie A. Adesso i punti sono 28, solamente uno in più dell’Inter. I nerazzurri di Antonio Conte hanno sconfitto 1-0 il Napoli e si sono ulteriormente avvicinati ai cugini. Juventus che resta a -4 dopo il pareggio contro l’Atalanta.

Di seguito la classifica completa della Serie A 2020/2021 dopo Genoa-Milan e le altre partite di questa dodicesima giornata del campionato.