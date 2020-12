Stefano Pioli perde anche Ante Rebic. L’attaccante croato non è presente nella lista dei convocati per la partita del Milan contro il Sassuolo. Ecco la lista dei convocati rossoneri

Stefano Pioli ha diramato la lista dei convocati in vista della trasferta di domani contro il Sassuolo. Per il match in programma a Reggio Emilia alle 15.00, il Milan dovrà fare a meno anche di Ante Rebic.

L’attaccante non recupera dal problema al piede e si va ad aggiungere alle assenza di Ibrahimovic, Bennacer, Kjaer e Gabbia. Ci sarà dunque quasi certamente Leao a giocare come punta centrale. Per ovviare all’assenza del croato Pioli ha deciso di chiamare anche Roback.

Ecco la lista dei convocati:

PORTIERI

A. Donnarumma, G. Donnarumma, Tătărușanu.

DIFENSORI

Calabria, Conti, Dalot, Duarte, Hernández, Kalulu, Musacchio, Romagnoli.

CENTROCAMPISTI

Çalhanoğlu, Castillejo, Díaz, Hauge, Kessie, Krunić, Saelemaekers, Tonali.

ATTACCANTI

Colombo, Leão, Maldini, Roback.