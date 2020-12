Infortunio per Tonali nel corso di Sassuolo-Milan, il centrocampista è stato costretto ad uscire: ecco il motivo.

Tonali è stato costretto a lasciare il campo a fine primo tempo di Sassuolo–Milan. Il centrocampista ha preso una botta ed è stato anche soccorso dai medici. Era rientrato in campo ma a quanto pare non era in grado di proseguire la partita. Pioli ha inserito quindi Krunic ad inizio secondo tempo. Speriamo non sia nulla di grave visto che i rossoneri sono già in piena emergenza e che, oltre Krunic – che non propriamente del ruolo -, non ci sono altri mediani in rosa.