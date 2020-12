Kessia salta Milan-Lazio, emergenza anche a centrocampo

Kessie era diffidato ed è stato ammonito nel corso di Sassuolo-Milan: salterà la partita contro la Lazio, emergenza a centrocampo.

Dopo l’emergenza in difesa e quella in attacco, adesso ci sarà anche quella a centrocampo. Kessie infatti è stato ammonito in Sassuolo-Milan ed era diffidato: salterà la partita contro la Lazio, l’ultima del 2020.

Un’assenza pesantissima per Stefano Pioli, soprattutto considerando le altre assenze: Ismael Bennacer è out per infortunio, Sandro Tonali è stato sostituito in questa stessa partita per una botta (ma non dovrebbe essere nulla di grave).

A meno di brutte notizie, contro la Lazio giocheranno Tonali e Krunic in mezzo al campo.