Il Milan è alla ricerca di un attaccante, che possa far rifiatare Zlatan Ibrahimovic. Un calciatore che possa servire nell’immediato ma anche per il futuro

E’ davvero lunga la lista degli attaccanti, che in questi giorni sono stati accostati al Milan. Giocatori più o meno cari, che stuzzicano la fantasia dei tifosi, che sperano di avere presto un nuovo bomber che possa dare una mano alla squadra per restare ai vertici.

Tra i calciatori finiti sul taccuino dei rossoneri c’è anche Donyell Malen. Il calciatore rappresenta il profilo ideale per l’idea di calcio mostrata in questi mesi da Elliott. E’ un classe 1999, che sta maturando esperienza con la maglia del Psv.

Investimento per il futuro

Dopo i guai fisici non ha smesso di segnare ed è già nel giro della Nazionale olandese. Il giocatore ha già una valutazione di 25-30 milioni di euro ma rappresenterebbe certamente un investimento anche per il futuro. D’altronde Zlatan Ibrahimovic non è immortale.

La trattativa potrebbe essere favorita dagli ottimi rapporti che il Milan ha con il suo agente, Mino Raiola. Il periodo dei cinesi è ormai un ricordo lontano e il prossimo rinnovo di Donnarumma lo certifica