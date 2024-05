Zirkzee-Milan, fissato il budget dell’operazione: ma ci sono due “minacce”

Conferme sulla volontà della società rossonera di provare a prendere l’attaccante olandese, affare non semplice: le ultime dalla Gazzetta.

Il Milan vuole prendere un nuovo centravanti e sta lavorando per regalarsi un giocatore in grado di fare la differenza. Serve qualcuno capace di garantire un buon numero di gol e che sappia destreggiarsi bene anche fuori dell’area.

Non è un segreto che la dirigenza rossonera abbia inserito Joshua Zirkzee nella lista dei nomi preferiti. L’olandese classe 2001 è esploso nel Bologna, dimostrando delle qualità notevoli e dando un apporto decisivo alla cavalcata Champions della squadra di Thiago Motta. In 32 presenze nella Serie A 2023/2024 ha realizzato 11 gol e 5 assist. Da aggiungere anche una rete e 2 assist nelle 3 partite di Coppa Italia. Un bottino niente male, anche se il numero 9 rossoblu non può essere definito un cecchino d’area di rigore. È un attaccante al quale piace svariare molto sul fronte offensivo e che può migliorare in termini realizzativi.

Zirkzee tra Serie A e Premier League

Oggi La Gazzetta dello Sport scrive che il Milan si è mosso per primo, ma Juventus e Arsenal sono avversarie temibili. Invece, l’Inter è defilata. Il prezzo rischia di salire oltre i 50-60 milioni più bonus. Il Bayern Monaco, che può ricomprarlo per 40 milioni di euro oppure incassare il 40% del prezzo di rivendita, non sembra essere destinazione troppo gradita da Zirkzee. Infatti, in Baviera c’è un certo Harry Kane come titolare e pertanto l’olandese rientrerebbe con la prospettiva di partire come riserva. Lui vuole giocare.

Il Milan non vuole partecipare ad aste, ma può firmare un assegno da 45-50 milioni per cercare di assicurarsi il giocatore. La dirigenza rossonera ha anche la carta Alexis Saelemaekers, ora in prestito con diritto di riscatto al Bologna e che potrebbe facilitare la trattativa. I rapporti tra le società sono molto buoni.

La Juventus ha avviato dei contatti esplorativi nelle ultime settimane ed è a sua volta intenzionata a fare sul serio. La Gazzetta dello Sport scrive che Cristiano Giuntoli vorrebbe aggiungere Zirkzee a Dusan Vlahovic, che da molti viene dato come partente anche a causa dell’aumento di stipendio altissimo (12 milioni netti annui) che percepirà dal 1° luglio. Senza un nuovo accordo sarà difficile confermare in rosa il serbo. In ogni caso, il club bianconero sembra intenzionato a cedere sia Moise Kean sia Arkadiusz Milik per fare spazio al 9 del Bologna. Bologna dal quale potrebbe arrivare Thiago Motta in caso di separazione con Massimiliano Allegri. Fattore che può incidere.

Attenzione all’Arsenal, che è quello che può offrire più soldi. I Gunners sanno che il calciatore sta bene in Italia e probabilmente continuerebbe volentieri a giocare in Serie A, però vogliono accelerare e cercare di mettere fuori gioco Milan e Juventus. Le cifre a disposizione delle big della Premier League possono ingolosire sia Zirkzee (e il suo agente Kia Joorabchian) sia il Bologna.