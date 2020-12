I tifosi che hanno preso parte al sondaggio lanciato su Twitter da MilanLive non hanno dubbi: Scamacca è l’uomo giusto per coprire il ruolo di vice Ibrahimovic

In queste ultime ore sono circolati tantissimi nomi per il ruolo di vice Ibra. L’ennesimo infortunio dello svedese, che si è fermato nuovamente per un guaio al polpaccio, ha posto l’attenzione dei media sull’opportunità da parte dei rossoneri di acquistare un centravanti.

Un’idea che potrebbe prendere piede nei prossimi giorni è quella che porta a Scamacca. L’attaccante oggi al Genoa è una suggestione che piace ai tifosi rossoneri.

Gli utenti – che hanno preso parte al sondaggio lanciato da MilanLive su Twitter – hanno votato sì a Scamacca come vice Ibrahimovic. Questa idea ha, infatti, raccolto 59,9% dei consensi.