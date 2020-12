Gomez e il Tapiro d’Oro distrutto | Il Papu smentisce Striscia

Il Papu Gomez ha reagito male alla consegna del Tapiro d’Oro di Striscia la Notizia. Lo ha lanciato contro l’inviato Valerio Staffelli.

Momento particolare per Alejandro Gomez, i cui rapporti con Gian Piero Gasperini sono deteriorati. Per gennaio 2021 pare certo il suo addio all’Atalanta.

Proprio per via di questa situazione, Valerio Staffelli ha voluto consegnare al Papu il celebre ‘Tapiro d’Oro’ di Striscia la Notizia. Un premio che viene consegnato sempre con grande ironia da parte del noto inviato della trasmissione Mediaset. Tuttavia, capita che qualche destinatario non lo accetti.

È il caso di Gomez, che ha reagito malamente al momento della consegna. In un primo momento si è nascosto in un parcheggio vicino alla sede degli allenamenti dell’Atalanta. Poi Staffelli è riuscito a lasciare il ‘Tapiro d’Oro’ sulla macchina e, mentre se ne stava andando insieme al resto della troupe di Striscia la Notizia, il giocatore ha avuto uno scatto d’ira lanciando il premio verso l’inviato. Il Tapiro è andato distrutto.

Gomez non ha reagito bene nell’occasione. Stasera nella puntata del tg satirico di Canale 5 verrà mostrato il video del servizio con protagonista il calciatore dell’Atalanta.

AGGIORNAMENTO ORE 18:55 – Il fantasista argentino tramite una storia Instagram ha voluto rispondere: «La versione dei fatti che sta circolando sulla vicenda di ‘Striscia La Notizia’ è completamente falsa. Non ho mai scagliato alcun oggetto verso l’inviato del programma in questione. Ho solo scelto – come è mio diritto – di non ricevere nulla e non rispondere alle domande, con massimo rispetto per chi fa il suo lavoro».