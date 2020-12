Milan-Lazio, Inzaghi: “Domani out cinque titolari”

Le parole di Simone Inzaghi, allenatore della Lazio, in vista della sfida di domani a San Siro prevista per le ore 20:45.

Nella giornata odierna, vigilia di Milan-Lazio, ha rilasciato alcune dichiarazioni anche Simone Inzaghi.

Come riportato dai canali ufficiali della Lazio, il tecnico biancoceleste è apparso voglioso di dare continuità alla vittoria di domenica sul Napoli: “La nostra intenzione è di mostrare continuità di prestazione, giocare al massimo contro la prima della classe. Il Milan è la squadra più in forma del campionato”.

Inzaghi, così come il collega Pioli, denuncia diverse assenze: “Abbiamo problemi di formazione come il Milan, ma andremo a San Siro per fare risultato. Per domani faremo sicuramente a meno di Acerbi, Leiva, Parolo, Lulic e Fares. In mattinata valuteremo Correa“.

Dalle parole del tecnico si evince dunque che la Lazio domani sera non si discosterà molto dallo schieramento visto contro il Napoli.

LAZIO (3-5-2): Reina; Patric, Hoedt, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Escalante, Luis Alberto, Marusic; Immobile, Caicedo.