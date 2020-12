Milan, le ultime su Tonali e Rebic: cosa filtra da Milanello

C’è ottimismo sui recuperi di Sandro Tonali e Ante Rebic. I giocatori potrebbero esserci per il match contro la Lazio

Solo oggi capiremo se Ante Rebic e Sandro Tonali saranno a disposizione di Stefano Pioli per l’ultimo match dell’anno contro la Lazio. La lista degli indisponibili è davvero lunga per via dei problemi di Kjaer, Ibra, Gabbia e Bennacer, oltre che per la squalifica di Kessie.

Stefano Pioli spera di recuperare soprattutto l’ex Brescia per non dover ridisegnare totalmente la linea mediana del campo. Da Milanello – com riporta il Corriere dello Sport – filtra ottimismo soprattutto per il croato, che ha saltato il Sassuolo solo per una contusione al piede.

Se non dovessero recuperare, Hakan Calhanoglu – più di Calabria – verrebbe spostato nel cuore del centrocampo. In avanti, invece, con Saelemaekers giocherebbero Brahim Diaz e Hauge.