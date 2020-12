Dalla Francia – Milan, offerta ufficiale per Simakan: i dettagli

Arriva l’offerta formale del Milan per il difensore francese, in pole per diventare un nuovo rinforzo della rosa rossonera.

Il Milan ha deciso: punterà tutto su Mohamed Simakan per rinforzare la propria difesa a gennaio.

Il centrale francese classe 2000 sembra essere l’obiettivo numero uno dei rossoneri. Ormai è risaputo da tempo come il Milan voglia chiudere per l’acquisto di un centrale il più presto possibile.

Dopo aver visto sfumare Ozan Kabak, che sembra destinato a finire in Premier League, la dirigenza milanista ha accelerato per Simakan.

Addirittura oggi la stampa francese parla di una prima offerta formale inviata dal Milan allo Strasburgo, club proprietario del cartellino di Simakan.

L’Equipe conferma le indiscrezioni e riporta la proposta da 15 milioni di euro. Questa la cifra che il Milan vuole spendere per ingaggiare il ventenne difensore.

Ancora da capire se sarà sufficiente per lo Strasburgo, che però in estate aveva snobbato l’offerta da 17 milioni sempre in arrivo da Milanello.

La situazione economica generale del mondo del calcio potrebbe venire in aiuto del Milan. Dunque la proposta a ribasso potrebbe anche essere quella giusta per assicurarsi Simakan.

Nelle prossime ore inizieranno i contatti ed i dialoghi veri e propri. Il Milan intende chiudere al più presto per l’acquisto del difensore, così da regalare a Stefano Pioli una pedina in più per la seconda parte di stagione.

Se dovesse sfumare l’ipotesi Simakan resterebbero vive le piste che portano all’italiano Lovato (Hellas Verona) o al serbo Milenkovic (Fiorentina).