Psg, decisione clamorosa: esonerato Tuchel | Arriva Allegri?

Tuchel è stato clamorosamente esonerato dal PSG questa notte dopo la vittoria. Al suo posto arriva Allegri? Ma è corsa a due.

Come riferito dall’Equipe, il Paris Saint–Germain, dopo la vittoria per 4-0 sullo Strasburgo di ieri sera, ha deciso di esonerato Thomas Tuchel. La decisione è arrivata nella notte, nonostante il successo e il primato in classifica in Ligue 1. Ancora sconosciute quindi le cause del licenziamento.

Che il rapporto fra Tuchel e la società non era idilliaco si sapeva da tempo. C’erano divergenze di calciomercato con Leonardo, con l’ex Milan mai pienamente contento del calcio espresso dalla squadra. Forse c’è questo dietro la decisione di esonerarlo. Ma adesso chiaramente parte il toto-allenatore: chi prenderà il suo posto?

Massimiliano Allegri è da tempo un pallino dello sceicco, ma qualcuno ha parlato anche di Mauricio Pochettino nei giorni scorsi. Sembra essere corsa a due per la panchina del PSG quindi, seguiremo ulteriori sviluppi nelle prossime ore.