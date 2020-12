Milan-Szoboszlai non è finita: l’annuncio dell’agente per il futuro

L’agente di Dominik Szoboszlai, conferma l’interesse da parte del Milan per il suo calciatore, e tiene le porte aperte per il futuro

Dominik Szoboszlai è stato ad un passo dal vestire il rossonero del Milan in estate. Non è segreto che il talento magiaro fosse l’obiettivo numero uno di Ralf Rangnick.

Il mancato arrivo del tedesco ha stoppato la trattativa e nei giorni scorso il classe 2000 ha lasciato ufficialmente il Salisburgo per volare in Germania al Lipsia.

Un trasferimento, che però, non esclude che le parti possano ritrovarsi. A lasciare le porte aperte per il futuro ci ha pensato l’agente di Szoboszlai, Matyas Esterhazy, ai microfoni del podcast ‘Here We Go’ di Fabrizio Romano: “l Milan è uno dei club migliori al mondo – ammette il procuratore – Maldini e Massara hanno una grande visione del club e del mercato.

Sono onorato di averli incontrati. Gli auguro il meglio e magari un giorno le nostre strade si incroceranno di nuovo…”.