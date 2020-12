Everton-Manchester City rinviata: focolaio Covid tra i Citizens

Si registrano nuovi casi di coronavirus nel Manchester City. Il match di Premier League contro l’Everton è pertanto rinviato a data da destinarsi

Everton-Manchester City, in programma stasera a Liverpool alle ore 21, non si giocherà. La gara, valevole per la sedicesima giornata di Premier League, tra Guardiola e Ancelotti è stata rinviata per via di un focolaio Covid-19 all’interno del gruppo dei Citizens.

Dopo gli ultimi tamponi effettuati sono, infatti, emersi nuovi casi al coronavirus, oltre a quelli registrati nei giorni scorsi. Entrambi i club hanno comunicato il rinvio del match, a data da destinarsi, attraverso i propri canali ufficiali.