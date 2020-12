Diletta Leotta distesa in intimo fa “ammattire” i followers | FOTO

Diletta Leotta lascia ancora tutti di stucco con una foto stupenda. La conduttrice di DAZN appare sul divano con un intimo di pizzo da capogiro.

Diletta Leotta non passa mai inosservata, in nessun tipo di pubblicazione. Dalle storie ai post, ogni suo movimento su Instagram crea clamore fra gli utenti. Stamattina ha dato davvero spettacolo: dopo una storia molto piccante, è arrivato anche un post che ha davvero mandato in tilt i commenti dei fans. Che in questi minuti si stanno letteralmente scatenando.

La foto è davvero spettacolare: Diletta si mostra in un intimo di pizzo da capogiro, stesa sul divano con le curve in evidenza. Ed è quello che, chiaramente, colpisce di più gli utenti del noto social network. E in effetti, è davvero impossibile rimanere impassibili di fronte a così tanta bellezza.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 🌸Diletta Leotta🌸 (@dilettaleotta)

Diletta Leotta, che bel buongiorno

Inutile dirvi che nel giro di pochi minuti questa foto è stata bombarda di like. Inevitabile, perché è davvero fra le più belle di tutto il suo profilo Instagram. Diletta Leotta continua a dare spettacolo quindi, con un’altra foto che è destinata a fare il giro del web in pochissimo tempo. Già stamattina aveva lasciato tutti di stucco con le storie, con lo stesso intimo di pizzo mostrato poi nel post usccessivo.

Diletta show quindi stamattina su Instagram, come sempre. Ogni sua pubblicazione è sempre sotto osservazione: i suoi post ormai sono stracolmi di like e il motivo è più che evidente. La nostra Leotta è di una bellezza abbagliante, e le sue forme lasciano davvero di stucco chiunque la guardi.