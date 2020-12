Ordine: “Elliott ad un bivio: rilancio o mercato sostenibile”

Il pensiero del giornalista Franco Ordine sul calciomercato che sta per arrivare. Il Milan di Elliott si ritrova ad un bivio.

Sulle colonne del Corriere dello Sport, Franco Ordine ha posto una questione molto interessante. Sta infatti per iniziare un periodo cruciale per il campionato del Milan: il calciomercato di riparazione. Maldini e Massara hanno l’opportunità di mettere mano alla rosa con acquisti mirati e utili alla causa rossonera. Che possano alimentare, se non migliorare, le scelte di Stefano Pioli, che dovrà fare i conti ancora con tanti impegni fra Serie A ed Europa League.

Elliott è di fronte ad un bivio, come in estate: in quel caso Gazidis decise di dar fiducia a Pioli e accantonare il progetto Rangnick. Una mossa che si è rivelata perfetta. Adesso in casa Milan la situazione è totalmente diversa: tutti remano dalla stessa parte, dallo stesso Gazidis a Maldini, da Pioli a Massara. Unità d’intenti, e questo è un aspetto fondamentale per un cammino vincente. Adesso però siamo di fronte ad un’altra decisione importante: fare un mercato sostenibile (e quindi, farlo solo in caso di opportunità) oppure rilanciare la rosa con un corposo e importante potenziamento.