Thauvin al Milan: gli ultimi aggiornamenti

Il Milan resta in pole per acquistare Florian Thauvin. L’attaccante francese piace anche a Napoli e Siviglia

Il futuro di Florian Thauvin resta tutto da scrivere. Il Marsiglia non ha perso del tutto la speranza di rinnovare il contratto del suo attaccante. Le possibilità sono davvero poche, anche perché dalla Francia giunge notizia che sia stato offerto un contratto a cifre più basse per via della crisi, ma nulla ancora è certo.

Il Milan ha mostrato pubblicamente il suo interesse per Thauvin, con le parole di Paolo Maldini, e stando a quanto riportato da ‘Le10Sport‘, resta in pole per prenderlo.

I rossoneri però devono fare attenzione all’inserimento del Napoli, che come raccontato nelle ultime ore, sta provando ad inserirsi nella corsa al talento francese.

Non va scarta, infine, l’ipotesi Siviglia, con Monchi pronto a proporre un importante contratto a Thauvin.