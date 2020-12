ML – Infortuni Ibrahimovic e Bennacer | Le ultime news

Le condizioni di Ibrahimovic e Bennacer, infortunati da qualche settimana. Ecco le ultimissime news raccolte dalla nostra redazione.

Il Milan perde anche Saelemaekers per infortunio, dopo Ibrahimovic e Bennacer. L’esterno si è sottoposto ai test, i quali hanno riportato una lesione del femorale. Un brutto ko per Stefano Pioli che dovrà fare a meno dell’ex Anderlecht sicuramente per Benevento e Juventus.

Leggi anche:

Milan, come stanno Ibrahimovic e Bennacer

Arrivano invece sensazioni positive dagli altri due infortunati, e cioè Ibrahimovic e Bennacer. Per quanto riguarda Zlatan, come appreso dalla redazione di MilanLive.it, oggi si è sottoposto alla risonanza e il recupero procede al meglio. Nei prossimi giorni completerà il lavoro di riabilitazione e riatletizzazione sul campo.

Capitolo Bennacer: si è sottoposto ad un esame strumentale e il processo di guarigione procede bene e senza complicazione. Fra 7 giorni verrà fatta una rivalutazione clinica.