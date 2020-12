Non c’è solo il Milan sulle tracce di Wilfried Zaha. L’attaccante ivoriano del Crystal Palace piace anche al Psg

Non c’è solo il Milan sulle tracce di Wilfried Zaha. L’attaccante in forza al Crystal Palace è uno dei tanti nomi accostati ai rossoneri in questi ultimi giorni. Un’idea suggestiva, che appare però di difficile realizzazione.

Il 28enne ivoriano ha una valutazione decisamente importante, di circa 40-50 milioni di euro. In passato diversi top club hanno provato a strapparlo al Crystal Palace ma senza successo.

Zaha per Pochettino

Oggi, oltre ai rossoneri, sarebbe pronto a provarci anche il Psg. Secondo quanto riportato da Le10Sport, Zaha sarebbe un profilo che mette d’accorso sia la dirigenza che il nuovo tecnico, Pochettino (dovrebbe essere ufficializzato a breve).

Il club transalpino vuole regalarsi un nuovo attaccante e oltre all’idea Dybala, pista sempre viva, attenzione dunque a quella che porta al giocatore del Crystal Palace.