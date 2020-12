Il Milan ha deciso di non privarsi di Rade Krunic. Il centrocampista, che ha alimentato vari rumors di mercato, non si muoverà in questa sessione di mercato

Rade Krunic non si muove. Il Milan e il suo allenatore, Stefano Pioli, non hanno cambiato idea in merito al centrocampista bosniaco. I rossoneri – come riporta Gianlucadimarzio.com – hanno respinto ogni tipo di proposta per il calciatore.

In questi giorni l’ex Empoli è stato accostato a Torino e Genoa ma nel suo futuro, almeno fino a giugno, c’è ancora il Milan.

Krunic non si muove

Krunic in questa prima parte di stagione è stato molto utilizzato, sia come trequartista che come mediano. La sua duttilità – anche se nel ruolo di centrocampista centrale non ha proprio esaltato – è considerata molto utile da Pioli, che anche questa estate aveva bloccato la sua cessione.

Per il calciatore aveva mosso passi concreti soprattutto il Friburgo, mettendo sul piatto ben 8 milioni di euro. Offerta, però, rispedita al mittente.