Origi, non c’è solo il Milan | Offerta dalla Turchia

Il Milan sta seguendo Origi per l’attacco, ma c’è anche un’offerta dalla Turchia. Corsa a due per questo attaccante.

In giornata è arrivata un’indiscrezione dalla Turchia: il Milan avrebbe chiesto al Liverpool il prestito di Divock Origi. L’attaccante è in uscita dai Reds e sarebbe un’idea di Maldini per il ruolo di vice-Ibrahimovic. Chiuso dal super tridente di Klopp, il belga sta cercando una nuova sistemazione.

Un’idea interessante per il Milan, ma non è l’unico club a pensarci. Stando infatti alle indiscrezioni riportate dalla Spagna, Origi sarebbe nel mirino anche di un’altra squadra. Si tratta del Galatasaray, che ha la necessità di prendere un ricambio di Radamel Falcao.

Origi ha un contratto in scadenza nel 2024 e il costo del cartellino è di circa 14 milioni.