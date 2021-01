Milik, c’è l’accordo con il club | La palla passa al Napoli

Accordo raggiunto tra Arkadiusz Milik ed il suo possibile futuro club, ma ora dipende tutto dal Napoli.

Il 2021 dovrà essere forzatamente l’anno della svolta per uno degli attaccanti più talentuosi e ricercati d’Europa.

Arkadiusz Milik, dopo sei mesi passati in tribuna, lontano dai campi, vuole rilanciarsi e lasciare Napoli il prima possibile.

Il centravanti polacco classe ’94 è fuori rosa da tempo, per via della sua decisione di non rinnovare il contratto in scadenza. E si comincia a parlare seriamente di un futuro altrove.

Secondo quanto riportato dal Corriere del Mezzogiorno quest’oggi, Milik avrebbe già trovato un accordo con un nuovo club internazionale.

Si tratta dell’Atletico Madrid, che ha già inviato agli agenti del polacco la proposta contrattuale. Si parla di circa 4 milioni netti di ingaggio a stagione per il 26enne centravanti.

Una cifra a ribasso rispetto alle richieste della scorsa estate, ma Milik sa che l’essere stato fermo per più di 6 mesi pesa molto anche a livello economico.

C’è dunque un primo sì da parte di Milik per l’offerta dell’Atletico. Rifiutate invece le avance di Fiorentina e Olympique Marsiglia, considerate solo secondarie dal calciatore.

Ora la palla passa al Napoli. Gli azzurri devono decidere se abbassare le pretese e lasciar partire Milik a gennaio. Altrimenti se ne riparlerà in estate, quando l’attaccante si svincolerà e potrà decidere liberamente per quale club giocare nella stagione 2021-2022.