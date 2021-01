Simakan, un club inglese vuole beffare il Milan | Contatti avviati

Non c’è solamente il Milan sulle tracce di Simakan, difensore che piace molto anche in Premier League. Una squadra si è già mossa di recente.

Il Milan non ha mollato Mohamed Simakan, ritenuto ancora un rinforzo ideale per la difesa di Stefano Pioli. Proseguono i contatti con l’entourage del giocatore e con lo Strasburgo.

Il club rossonero è pronto a investire circa 15 milioni di euro, bonus inclusi, per il 20enne difensore centrale. La richiesta della società francese è di 18-20 milioni, dunque non c’è ancora accordo. Inoltre, Paolo Maldini e Frederic Massara devono cedere almeno uno tra Leo Duarte e Mateo Musacchio prima di effettuare un colpo nel reparto.

Calciomercato Milan, Chelsea su Simakan

A Simakan sono interessati anche altre squadre, ovviamente. Il giovane francese ha mercato pure in Premier League, dove essere il Chelsea il club maggiormente vigile sulla situazione. A rivelarlo è il portale Le10Sport.com.

I Blues nei giorni scorsi hanno avuto dei contatti diretti con lo Strasburgo per prendere informazioni sul giocatore. Non c’è ancora un’offerta, servirà mettere sul tavolo più di 15 milioni di assicurarsi Simakan. A gennaio Frank Lampard farà partire Antonio Rudiger, però vuole un sostituto. Il talento francese piace e può essere una buona soluzione.

Il Milan deve stare attento al Chelsea. Per evitare di perdere Simakan, è necessario muoversi quanto prima per finalizzare l’operazione. I rossoneri sono sempre in vantaggio, però la società londinese è una minaccia da prendere in considerazione.