Ibrahimovic all’Europeo 2021? | L’annuncio dalla Svezia!

Ibrahimovic sogna di tornare a vestire la maglia della Nazionale svedese e punta l’Europeo 2021. Il CT Andersson non sembra chiudere all’idea.

Zlatan Ibrahimovic lavora per rientrare quanto prima in campo. Probabilmente ce la farà per Cagliari-Milan del 18 gennaio, ma sta provando ad esserci già prima contro il Torino.

Lo staff rossonero non vuole prendersi rischi e quindi monitorerà bene le condizioni del polpaccio sinistro. Il giocatore ha grande voglia di tornare, il campo gli manca e desidera tornare aiutare la squadra al più presto. Ci sono obiettivi importanti in ballo.

Ibrahimovic potrebbe tornare in Nazionale

La Gazzetta dello Sport spiega che il rapporto tra Ibrahimovic e il commissario tecnico Janne Andersson è migliorato. C’è stato un incontro a novembre e l’allenatore della Svezia ha visto uno Zlatan meno egoista e più maturo.

Il CT hai media svedesi non ha escluso la possibilità di convocare il numero 11 del Milan all’Europeo 2021: «Ci siamo incontrati e chiariti, mi ha detto di non avermi mai dato del razzista. Europeo? Se Zlatan apre la porta, dobbiamo parlare. Quello che ci siamo detti rimane fra di noi. Comunque vada, sarò criticato».

Ibrahimovic aveva lasciato la Nazionale dopo Euro 2016. Recentemente ha manifestato un po’ di nostalgia per la maglia del suo Paese e gli piacerebbe tornare ad indossarla. Anche se ha 39 anni ed è a fine carriera, gradirebbe togliersi la soddisfazione di giocare ancora ad un evento importante come l’Europeo 2021.

Ibrahimovic spera di convincere Andersson a convocarlo. A suon di buone prestazioni al Milan auspica di ottenere la chiamata per tornare a vestire la maglia della Svezia.