Milan, asse di mercato col Torino | Tre nomi in ballo

Milan e Torino tra non molto potrebbero incontrarsi per discutere di calciomercato. Ci sono tre giocatori che possono trasferirsi a breve.

Il Milan e il Torino potrebbero effettuare alcune operazioni di calciomercato nella finestra di gennaio 2021. Ci sono dei giocatori che possono scambiarsi maglia nelle prossime settimane.

È risaputo l’apprezzamento di Marco Giampaolo per Rade Krunic, centrocampista che proprio l’attuale allenatore granata volle a Milano nell’estate 2019. Adesso spera di riuscire a convincere Urbano Cairo a farselo “regalare” come rinforzo per la mediana.

Leggi anche:

Calciomercato Milan, occhi su Meité e Nkoulou

Il quotidiano Tuttosport spiega che per il momento il Milan non sembra intenzionato a vendere Krunic. Paolo Maldini e Frederic Massara devono trovare un’alternativa a centrocampo prima di pensare a cedere il bosniaco.

Il nome giusto potrebbe essere proprio nel Torino, dove gioca Soualiho Meité. Il 26enne franco-ivoriano piace alla dirigenza del Milan e a Stefano Pioli. Potrebbe verificarsi uno scambio di centrocampisti con coinvolti l’ex Monaco e Krunic.

Ma il Diavolo in casa Torino potrebbe guardare anche per l’acquisto di un difensore centrale. Nella retroguardia di Giampaolo c’è Nicolas Nkoulou, che ha rapporti tesi con il club granata e un contratto in scadenza a giugno 2021. Non intende rinnovare, quindi può essere ceduto per un prezzo basso già a gennaio.

Tuttosport non esclude che il Milan possa proporre al Torino il prestito di Krunic con obbligo di riscatto a una cifra scontata se Cairo libera subito Nkoulou. Il camerunense ha 30 anni, quindi la giusta maturità. Rispetto agli altri difensori accostati al club rossonero costa molto meno.

Maldini, Massara, Cairo e Vagnati potrebbero incontrarsi anche prima del doppio confronto tra le due squadre in Serie A (9 gennaio) e Coppa Italia (12 gennaio).