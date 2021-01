Ibrahimovic a Sanremo, svelato il cachet | Rai e Sponsor, che affare!

Ibrahimovic parteciperà alle 5 serate di Sanremo, Parpiglia ha rivelato il cachet che percepirà fra Rai e Sponsor.

Zlatan Ibrahimovic sarà ospite fisso a Sanremo 2021. L’accordo è stato formalizzato e ufficializzato dalle parti in causa. Prima da Amadeus, il direttore artistico e presentatore del Festival come quello di un anno fa; poi lo stesso Ibrahimovic ha pubblicato un video su Twitter per annunciare la sua partecipazione.

Gabriele Parpiglia, giornalista del settimanale Chi, intervistato da Radio Sportiva, ha svelato il cachet, fra Rai e Sponsor, dell’attaccante del Milan. Stando alle informazioni in suo possesso, Zlatan percepirà 50mila euro a serata dalla Rai, come previsto dal tetto massimo imposto; guadagnerà la stessa cifra di Fiorello, che affiancherà Amadeus nella presentazione del Festival.

Per Ibrahimovic però è un affare per l’inserimento degli sponsor, che porteranno a 2 milioni di euro il compenso per cinque serate. L’accordo, spiega Parpiglia, è stato firmato il 30 dicembre.

Leggi anche:

Ibrahimovic a Sanremo anche dopo Milan-Udinese

Ibrahimovic sarà a Sanremo per cinque serate, ma fisicamente in quattro. La quinta, infatti, è in concomitanza di Milan–Udinese di campionato. Zlatan sarà regolarmente in campo (a meno di problemi fisici o squalifiche) e prenderà parte alla serata del Festival da remoto. Questa è la soluzione che le parti in causa, e quindi anche il Milan, hanno trovato per far sì che la sua partecipazione a Sanremo non influenzerà gli impegni con la squadra.