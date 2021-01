Milan, ritorno di fiamma – Opportunità dal Bayern

Marc Roca sta giocando davvero poco con la maglia del Bayern Monaco. Un suo addio a gennaio non è da escludere. Il Milan, per il giocatore, ci aveva provato in estate

Come più volte detto, è il difensore l’obiettivo primario in casa Milan. In questi giorni si sta provando ad accelerare per Simakan dello Strasburgo, poi si andrà a caccia di opportunità, come detto dallo stesso Maldini. Non tramonta dunque il possibile arrivo di un attaccante e di un centrocampista.

Un’opportunità potrebbe arrivare dalla Germania, dove, ad ottobre, un po’ a sorpresa, si è trasferito Marc Roca. Il classe 1996 ha lasciato la Spagna e l’Espanyol, retrocesso, per vestire la maglia del Bayern Monaco.

Roca è stato per molto tempo corteggiato dal Milan ma alla fine l’operazione non è decollata. A gennaio potrebbe riaprirsi una possibilità, magari in prestito.

Poco spazio in Germania

Il giocatore, infatti, in questa prima parte di stagione ha faticato a trovare spazio, giocando solamente 20 minuti totali in Bundesliga. Sono 156, invece, in Champions League anche per via di una qualificazione agli ottavi arrivata in anticipo.

Roca non è certo una prima scelta e l’idea di intraprendere una nuova esperienza, magari in rossonero, potrebbe prendere piede nei prossimi giorni.