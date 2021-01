Calciomercato Milan – Francia terra di conquista | Tre possibili rinforzi

La sessione invernale di mercato sarà decisiva per il Milan. Servono tre acquisti e la Francia offre tanti talenti

Dirigenza ed area scouting rossonere stanno lavorando senza sosta per portare al Milan i rinforzi adatti alla squadra. Tra i tanti nomi fatti e presenti nella lista della dirigenza di via Aldo Rossi, molti ci catapultano direttamente in Francia.

Non è una novità che il Milan attinga alla Ligue 1 e Ligue 2 per scovare nuovi talenti da portare a Milano. Ci basta pensare a Leao e Kalulu per rendercene conto. Ecco che anche adesso i nomi più caldi accostati al club milanese, parlano di profili che militano nelle serie francesi.

Al Milan serve un difensore, un centrocampista e un attaccante. Maldini e Massara hanno concentrato l’attenzione soprattutto in Francia per trovare i tre profili richiesti: tutti nomi di giocatori talentuosi e di prospettiva quelli riportati nella lista dei desideri rossonera. Scopriamoli insieme.

In Francia per trovare i rinforzi: tutti i nomi

Partendo dalla difesa, il Milan ha messo gli occhi su Simakan. Il difensore, bravo anche a fare il terzino destro, sembra essere vicinissimo all’approdo in casa rossonera. Manca solo l’accordo sul prezzo finale, ma data la crisi economica, lo Strasburgo potrebbe accettare i 15 mln offerti. Inoltre dal Lille, il Milan segue con attenzione Sven Botman, peccato che il suo prezzo sia già alle stelle. Ma Maldini e Massara non cessano di monitorarlo.

Per il centrocampo due profili importanti hanno attirato l’attenzione del Milan. Il primo è quello di Soumare: centrocampista ancora del Lille. Piace ai rossoneri da tanto tempo; il problema più grande è il costo del cartellino, circa 20 mln di euro. Il Milan non è disposto a spendere una tale cifra. Ma attenzione nelle ultime ore un altro nome si è scaldato: è quello di Koaudio Konè.

Konè gioca in Ligue 2, nel Tolosa, ma il suo cartellino vale già 10 mln di euro: una cifra più abbordabile per i rossoneri che hanno mostrato grande interesse per il 19enne centrocampista.

Arrivando al reparto d’attacco, il nome che più ha fatto eco dalla Francia è quello di Florian Thauvin. Profilo interessante e d’esperienza potrebbe arrivare in rossonero a parametro zero in estate. L’attaccante piace anche al Napoli, ma il Milan ha un buon margine di vantaggio. Ritornando il Ligue 2 e nel Tolosa, l’area scouting rossonera sta osservando con interesse Janis Antiste, attaccante 18enne.

Tra profili giovani e meno giovani, la Francia è certamente un buon terreno di mercato. Il Milan è pronto all’assalto.