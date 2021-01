Benevento-Milan, Leao: “Uno dei miei gol più belli. Con la Juve per vincere”

Le parole di Rafael Leao al termine di Benevento-Milan 0-2. Il portoghese è ancora risultato decisivo in partita.

Ancora uno splendido gol e una prova eccellente per Rafael Leao, protagonista di Benevento-Milan 0-2.

Il portoghese è stato intervistato da Sky Sport al termine dell’incontro che tiene il Milan in testa: “Forse è stato uno dei gol più belli della mia carriera, ma era importante vincere. Senza un giocatore espulso era difficilissimo, ma la vittoria è meritata”.

Sulla corsa Scudetto:”La strada è lunga. La cosa più importante è la mentalità della squadra, senza grandi giocatori c’è comunque grande apporto, tutti diamo il massimo. Si vede un grande Milan così”

Risposta all’Inter: “Sapevamo che avevano vinto 6-2 ma eravamo concentrati per portare a casa i 3 punti. Contro la Juve sarà una partita per la svolta, da vincere per mantenere il primo posto”.

I consigli di Pioli: “Posso imparare tanto da lui, lo ascolto sempre, fa bene per i miei miglioramenti”.