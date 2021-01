Milan | Problemi per Kjaer: Pioli fa chiarezza

Il Milan incrocia le dita per le condizioni di Simon Kjaer, affaticato ad entrambi i flessori. Ecco le parole di Pioli

Il cambio nei minuti di finali ha messo un po’ di paura ai tifosi del Milan. A fare il punto sulle condizioni di Simon Kjaer, rientrato dopo l’infortunio muscolare patito contro il Celtic in Europa League, è stato Stefano Pioli ai microfoni di Milan Tv: “Kjaer era affaticato ad entrambi i flessori e quindi lo abbiamo sostituito – afferma il mister al canale tematico del club al fischio finale del match contro il Benevento -. Credo che non abbia grandi problemi e spero che sia disponibile per la gara contro la Juventus”.

La presenza dell’ex Palermo dunque non dovrebbe essere in dubbio per il match fondamentale contro i bianconeri, in programma mercoledì sera a San Siro alle 20.45.

I tifosi e tutto il mondo Milan incrociano le dita per il leader danese, che oggi è tornato il muro di sempre, contribuendo – insieme ad un super Donnarumma – a mantenere la porta inviolata.