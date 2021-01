Juventus, UFFICIALE: positivo al Covid-19, salta il Milan

Pirlo dovrà rinunciare a Morata e non solo in Milan-Juventus. La società bianconera ha annunciato che Alex Sandro è positivo al coronavirus.

Brutta notizia per Andrea Pirlo. Dopo Alvaro Morata per infortunio, l’allenatore bianconero perde un altro giocatore in vista di Milan-Juventus.

Infatti, il club piemontese tramite un comunicato ufficiale ha annunciato la positività al Covid-19 di Alex Sandro: «Juventus Football Club comunica che, a seguito della comparsa di alcuni lievi sintomi è stato disposto per il giocatore Alex Sandro un controllo, nel quale è emersa la sua positività al Covid 19. Il calciatore è già stato posto in isolamento.

La Società è in contatto con le Autorità Sanitarie per la definizione di un’efficace attuazione dei protocolli previsti per consentire le attività di allenamento e di gara del Gruppo Squadra».

Alex Sandro è stato messo in quarantena, come previsto dal protocollo. Salterà Milan-Juventus e quindi Pirlo dovrà rinunciare a un titolare della sua formazione a San Siro.