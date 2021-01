Sky – Milan, niente vice-Ibra. Simakan e Koné, c’è ancora distanza

Secondo Gianluca Di Marzio, il Milan non è interessato all’acquisto di un vice Ibrahimovic. Le ultime news sulle trattative per Simakan e Koné.

Gianluca Di Marzio, intervenuto a Calciomercato – L’originale di Sky Sport, ha fatto il punto sul mercato del Milan. Il noto esperto di mercato eslcude, per il momento, la possibilità che arrivi un attaccante: “Non arriverà un attaccante, a meno che non precipiti la situazione fisica di Ibrahimovic. Il Milan ha un tesoretto, riservato da ottobre: 15 milioni circa per il difensore e qualcosa per il centrocampista. La filosofia non cambia: vuole i giovani“.

E gli obiettivi sono ormai dichiarati e confermati: Simakan e Koné. Di Marzio ha spiegato che, per entrambi, il problema è la distanza fra domanda e offerta. Ecco svelate le cifre: “Simakan ha dato l’ok, si continua a trattare: il Milan è a 15 più bonus, lo Strasburgo non scende dai 20 milioni. Lo considerano molto forte, ha creato difficoltà a Mbappé. Il Lipsia lo vorrebbe per giugno, come sostituto di Upamecano. Koné è un centrocampista, il Milan lo considera pronto per la prima squadra. L’offerta è di 5-6 milioni di euro, la richiesta è di 10 milioni. Anche qui c’è differenza quindi“.