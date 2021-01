Milan, occhi sul miglior rumeno del 2020 | Costa 15 milioni

Il Milan è sulle tracce del miglior calciatore della Romania nel 2020, costa 15 milioni ed è ricercato da tantissimi altri club.

Potrebbe esserci l’Italia nel futuro di Dennis Man, l’attaccante della FCSB. Stando alle ultime indiscrezioni provenienti dalla Romania, ci sono tre squadre su di lui: la Fiorentina, che sembra quella più avanti, la Sampdoria e il Milan. Sì, anche Paolo Maldini, su suggerimento di Geoffrey Monaca, avrebbe messo gli occhi su di lui.

Man è stato eletto come migliori calciatore rumeno del 2020, e ha un valore di 15 milioni di euro. La sua società, in realtà, spera di scatenare un’asta, perché sulle sue tracce ci sono davvero tantissimi club. Oltre a quelli italiani citati, ci sono anche altre squadre: il Fenerbahce ha chiesto informazioni, ma soprattutto le inglesi. Diversi club della Premier League sarebbero pronte ad acquistarlo, e in quel caso ci sarebbero poche chance per le italiane, Milan compreso. A riportarlo è ProSport.co.