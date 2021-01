Dalla Spagna – Real Madrid, addio a Vazquez | Il sostituto arriva dal Milan!

Il Real Madrid, alle prese con il malcontento di Lucas Vazquez che è in scadenza di contratto, pensa a Brahim Diaz per sostituire lo spagnolo. Si complicano i dialoghi per il riscatto.

Il clima austero e le buone prestazioni di Brahim Diaz hanno spostato le attenzioni di Florentino Perez verso il trequartista rossonero. Diaz che è di proprietà proprio dei Blancos potrebbe fare ritorno alla casa madre al termine della stagione.

Come raccontato da Fichajes, giornale spagnolo, il Real Madrid è alle prese con il mancato rinnovo di Lucas Vazquez, il quale sembra intenzionato a sondare il mercato degli svincolati per strappare un contratto più oneroso. Il Madrid, stando al quotidiano iberico, non vorrebbe fare spese folli per sostituire il canterano, da qui l’idea di far rientrare i giocatori in prestito. Diaz e Kubo, attualmente in forza al Villareal, sono i maggiori candidati a tornare alla casa madre e giocarsi una chance con la camiseta blanca.

Un duro colpo per il club di via Aldo Rossi, che vorrebbe provare a strappare un rinnovo del prestito per il centrocampista spagnolo, soprattutto per tutelarsi dalle complicazioni del rinnovo di Calhanoglu.

I numeri di Brahim Diaz al Milan

Diaz ha mostrato ottimi numeri, specie nelle prime gare, scendendo in campo per 900 minuti divisi in 19 presenze. Un minutaggio non elevatissimo, ma che ha portato in dote ben 4 reti, di cui 3 in Europa League, e un assist. Numeri che la dirigenza rossonera spera di veder incrementare per poi tentare di convincere il Real a non riprendere il calciatore.