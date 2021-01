Calciomercato Milan – Krunic al Torino, l’annuncio di Giampaolo

Marco Giampaolo ha parlato in conferenza stampa, prima del match contro il Milan di domani sera. Importante il focus su Krunic, accostato molto spesso al Torino

Domani sera si disputerà Milan-Torino alle ore 20.45. Come di consueto, Marco Giampaolo ha rilasciato delle dichiarazioni in vista del match. Tra i temi toccati dall’allenatore ex Milan, importante è stato quello riguardante Rade Krunic.

Il rossonero è stato più volte nel mirino della società granata. Sino a qualche giorno fa, il profilo di Rade sembrava essere vicino al Toro: un affare che sarebbe potuto andare in porto già nell’attuale sessione di mercato. Ma il Milan ha poi affermato che Krunic non sarebbe stato ceduto, almeno sino a giugno.

Oggi, in conferenza stampa, chi ha pensato Giampaolo a rompere ogni dubbio.

Ai microfoni di Torino Channel, ecco le parole dell’allenatore granata riguardo alla voce di mercato che ha visto Krunic protagonista: