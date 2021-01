Novità Moises Caicedo: Milan vigile

Il Milan monitora la situazione legata al passaggio al Manchester United di Caicedo. Per il centrocampista non c’è ancora il permesso di soggiorno

Non sono del tutto svanite le possibilità di vedere Moises Caicedo al Milan. Il centrocampista classe 2001 è ad un passo dal Manchester United, che ha raggiunto un accordo sia con il calciatore ecuadoriano sia con con l’Independiente de Valle.

Accordo dunque totale tra le parti ma per la fumata bianca definitiva manca solamente un dettaglio, un dettaglio che però non può essere sottovalutato. Come riporta Tuttosport i Red Devils e Caicedo sono in attesa del permesso di soggiorno lavorativo che gli permetta di mettersi a disposizione di Solskjaer.

I rossoneri stanno così monitorando la situazione, intenzionati a farsi trovar pronti qualora dovessero sorgere dei problemi.