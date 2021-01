Stella Rossa, un altro rinforzo dall’Italia

Il Milan affronterà la Stella Rossa ai sedicesimi di Europa League il 18 Febbraio. I serbi, nel frattempo, vogliono rinforzare la rosa con un altro innesto dall’Italia

Secondo le indescrizioni, la Stella Rossa sta cercando di rinforzare il proprio organico pescando ancora una volta dall’Italia. Dopo Falcinelli, in prestito dal Bologna, e Bayakoko, il giovane cresciuto nelle giovanili dell’Inter, la Stella Rossa ha messo gli occhi su Simone Edera.

Il granata sarebbe pronto ad accettare la corte del club serbo, e l’affare potrebbe chiudersi già prossima settimana. Come riportato dal sito alfredopedulla.com, Edera verrebbe ceduto alla Stella Rossa in prestito per un anno e mezzo, con un eventuale diritto di riscatto, e percentuale su futura rivendita a favore del Torino.

Si erano interessate all’attaccante italiano anche Parma e Monza, ma Edera avrebbe scelto la squadra estera data la possibilità di giocare anche in una competizione europea. Difatti, la Stella Rossa, approdata ai sedicesimi di Europa League, sfiderà il Milan il 18 Febbraio nella gara d’andata del turno.