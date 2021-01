Roma-Inter 2-2, buon risultato per il Milan | La nuova classifica

Il risultato finale di Roma-Inter è di 2-2 allo stadio Olimpico, quindi il Milan può gioire per la situazione di classifica. +3 sui cugini.

Finisce 2-2 il big match dello stadio Olimpico tra Roma e Inter. Un risultato che sicuramente fa contento il Milan, che con la vittoria contro il Torino ha allungato in testa alla classifica della Serie A.

La squadra di Paulo Fonseca è passata in vantaggio al 17′ del primo tempo grazie a una conclusione di Lorenzo Pellegrini dalla distanza. Reazione nerazzurra nel secondo tempo: al 56′ Milan Skriniar pareggia e poi al 63′ Achraf Hakimi con una bellissima conclusione mancina porta in vantaggio la formazione di Antonio Conte.

Nonostante l’Inter sembrasse in controllo, la Roma non si è data per vinta e all’86’ ci ha pensato Gianluca Mancini con un bel colpo di testa a fissare il risultato finale sul 2-2.

Di seguito la classifica completa del campionato Serie A 2020-2021. Il Milan è a +3 sui cugini.