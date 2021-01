Milan-Torino, arbitra Valeri: precedente discusso in Coppa Italia

Le designazioni arbitrali per i match di Coppa Italia di questa settimana. Milan-Torino sarà diretta da Paolo Valeri.

Poco fa l’AIA ha reso note e ufficializzato le designazioni arbitrali per le gare settimanali degli ottavi di finale di Coppa Italia.

Il Milan esordirà domani sera, a San Siro in gara secca contro il Torino. Il match in questione sarà diretto da Paolo Valeri.

Il fischietto romano verrà coadiuvato dai guardalinee Rocca e Pagliardini, oltre che dal quarto uomo Fourneau. L’assistente al VAR sarà invece il sig. Luca Banti.

Un solo precedente per Valeri con il Milan in gare di Coppa Italia, che risale soltanto a qualche mese fa.

L’arbitro di Roma diresse Milan-Juventus, semifinale di andata dell’edizione 2019-2020. La gara terminò sul punteggio di 1-1 ma con moltissime critiche e dubbi.

Valeri fu protagonista di un’espulsione discussa ai danni di Theo Hernandez, ma in particolare fu contestato per un rigore molto dubbio concesso alla Juve, per fallo di mano involontario di Calabria.

Un solo e lontano incrocio in coppa anche con il Torino. Valeri diresse quasi dieci anni fa, nell’agosto 2011, il match tra il Siena ed i granata, terminato 1-0 per i padroni di casa.