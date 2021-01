Kessie: “Mi sento un leader. Scudetto? Giochiamo sempre per vincere”

Le dichiarazioni di Franck Kessie rilasciate a Sportmediaset, soprattutto sul momento della squadra rossonera.

La redazione di Sportmediaset ha raccolto le dichiarazioni di Franck Kessie, uno degli intoccabili della rosa del Milan.

Il centrocampista ivoriano ha parlato del momento della squadra e di quello suo personale, che lo vede in ottima forma fisica ed atletica.

Leggi anche > Rinnovo Donnarumma, manca un ultimo tassello

Kessie è stato indicato come un leader all’interno del Milan: “Sono uno di coloro che è da più tempo in questa società, quindi mi sento un leader”.

Sul suo ruolo in campo: “Ho sempre giocato in un centrocampo a due, poi nel Milan inizialmente mi sono adattato in una linea a tre. Ora siamo tornati a giocare con il vecchio modulo, mi trovo meglio a due. I rigori? Mi ha fatto piacere quando Ibra mi ha lasciato tirarli, ma se vuole tornare a calciarli mi farò da parte. Per un attaccante è importante fare gol”.

Infine sulla corsa Scudetto: “Lottiamo su tutti i fronti, anche in Coppa Italia. Il nostro obiettivo è tornare in Champions League, ma il campionato si gioca per vincere. Vogliamo arrivare il più in alto possibile”.