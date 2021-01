Sarà Derby nei quarti di finale di Coppa Italia. Le informazioni su data e orario del match

Il Milan affronterà l’Inter nei quarti di finale di Coppa Italia. Grazie alle vittorie contro Torino (ai rigori) e Fiorentina (1-2 ai supplementari con gol in extremis di Lukaku), le due compagini milanesi si giocheranno l’accesso in semifinale nella sfida a eliminazione diretta prevista, al momento, mercoledì 27 gennaio con orario da definire. Si tratta di una data comunque provvisoria in quanto il calendario dei quarti sarà definito al termine delle sfide di ottavi, il cui ultimo match sarà quello tra Lazio e Parma di giovedì 21 gennaio.

Bisognerà dunque attendere almeno un’altra settimana per conoscere la data esatta del Derby con i quarti di finale di Coppa Italia che potrebbero essere spalmati in due o tre giorni tra martedì 26 e giovedì 28 gennaio in un calendario comunque compresso, considerato che le semifinali con andata e ritorno sono previste tra 3 e 10 febbraio.

