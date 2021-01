Dalla Spagna – Tomori al Milan, ecco la formula

Anche in Spagna accostano Fikayo Tomori al Milan. Il giocatore potrebbe arrivare in rossonero attraverso una formula vantaggiosa

La finestra di mercato è ormai aperta da 10 giorni, ma ancora il Milan non ha acquistato alcun giocatore. Il primo obiettivo per rinforzare la rosa di Pioli era ed è ancora oggi l’acquisto di un difensore centrale. Tra i tanti nomi passati dal tavolo della dirigenza di via Aldo Rossi, quello di Simakan dello Strasburgo è stato il più quotato.

È stato più volte affermato che il francese avesse già stretto un accordo con il Milan, e che a mancare fosse soltanto l’ok dello Strasburgo. Peccato che con l’infortunio di Mohamed Simakan, che lo vedrà fuori per 2-3 mesi, i piani su di lui si sono nettamente complicati.

Per questo il Milan sta pensando ad un altro profilo per rinforzare la sua retroguardia. Su Simakan la società sta comunque continuando a fare delle valutazioni: non vuole perdere di vista il talento francese, ma magari dato l’infortunio, il suo acquisto potrebbe slittare in estate.

Quindi, sul taccuino di Maldini e Massara è spuntato il nome di Fikayo Tomori, difensore centrale del Chelsea che Lampard non impegna sul campo. Dalla Spagna arrivano ulteriori dettagli sulla formula secondo cui il Milan potrebbe prelevare il giocatore inglese dai Blues.

Tomori al Milan: la possibile formula

Secondo quanto riportato da todofichaes.com, l’interesse del Milan per Fikayo Tomori è reale e va avanti da qualche settimana. Il giocatore 23enne non viene molto considerato da Lampard e accetterebbe senza problemi le avance del Milan.

Tomori è un difensore centrale di tutto rispetto, con buone doti fisiche e tecniche. Certo è meno giovane di Simakan, ma pur sempre giovane. Il quotato sito spagnolo di Todo Fichajes ha rivelato alcuni dettagli sulla possibile formula utile a portare Tomori al Milan.

Si tratterebbe di un prestito per sei mesi, sino all’estate. Ancora non si è parlato di un’opzione per l’acquisto, ma un tale affare potrebbe giovare al Milan: rinforzare la rosa per la stagione in corso e aspettare, nel frattempo, sviluppi sulla guarigione di Simakan.