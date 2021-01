Milan interessato a Neuhaus: conferme dalla Germania

Il Milan monitora il rendimento di Neuhaus, talento del Borussia Mönchengladbach. Clausola risolutiva alta e concorrenza forte da battere.

Gli osservatori del Milan sono attivi in più campionati, Bundesliga inclusa. Tra i profili visionati c’è anche Florian Neuhaus, già accostato al club nel 2019.

Il 23enne centrocampista tedesco milita nel Borussia Mönchengladbach, con il quale ha collezionato 5 gol e 4 assist in 22 presenze in questa stagione. È un titolare della squadra di Marco Rose, che ha quasi sempre giocato con il 4-2-3-1, lo stesso modulo utilizzato da Stefano Pioli in rossonero.

Calciomercato Milan, concorrenza per Neuhaus

Il Borussia Mönchengladbach è consapevole che Neuhaus fa gola a club importanti, però a livello contrattuale è tranquillo. Infatti, il giocatore è blindato fino a giugno 2024 e c’è anche una clausola di risoluzione da 40 milioni di euro. Difficile che una società decida di spendere tale cifra, però una ricca offerta potrebbe arrivare lo stesso nel prossimo mercato.

Secondo quanto spiegato da Sky Sport Deutschland e Bild, il Milan è interessato al giocatore. Ma va battuta la concorrenza di Inter, Real Madrid e Bayern Monaco. Ci sono più squadre importanti a monitorare il centrocampista, sicuramente affascinato dall’idea di approdare in una realtà più blasonata e ambiziosa.

Il Borussia Mönchengladbach vuole tenere Neuhaus fino a fine stagione, poi spera che si scateni un’asta per ricavare più possibile dalla cessione. Vedremo se il Milan, in caso di qualificazione in Champions League, deciderà di puntare sul talento tedesco.