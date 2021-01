Duarte in prestito all’Istanbul Basaksehir: la cifra del riscatto

Il Milan ha salutato Leo Duarte, che dopo un anno e mezzo anonimo è approdato all’Istanbul Basaksehir. Prestito con diritto di riscatto.

Quella di Leo Duarte all’Istanbul Basaksehir rappresenta la prima cessione del Milan nella finestra del calciomercato prevista per gennaio 2021. Un’operazione in uscita che non ha sorpreso.

Il difensore brasiliano non rientrava nei piani di Stefano Pioli e la partenza è stata naturale. L’ex Flamengo aveva bisogno di trovare una squadra dove avere del minutaggio, dopo un anno e mezzo tra panchina e infermeria. In Turchia spera di rilanciarsi.

Calciomercato Milan, Duarte in Turchia: i dettagli dell’affare

Il Milan ha ceduto Duarte con la formula del prestito con diritto di riscatto fino a giugno 2022. Dunque un trasferimento di 18 mesi, periodo nel quale il club turco potrà valutare bene il rendimento del giocatore e decidere se acquistarlo a titolo definitivo.

Secondo quanto spiegato dal giornalista Salim Manav di Ajansspor, la cifra del riscatto sarebbe stata fissata a circa 5,5 milioni di euro. Il Milan nell’estate 2019 ne spese 11 per comprare Duarte dal Flamengo e può recuperare metà importo se l’Istanbul Basaksehir deciderà di esercitare l’opzione di acquisto nel 2022.

La squadra della capitale ha vinto il titolo nella scorsa Super Lig, ma in questa stagione sta faticando ed è solamente dodicesima in classifica. A -13 da Besiktas e Fenerbahce.