Il Milan è in negoziazione avanzata con lo Strasburgo per Simakan. A breve potrebbe arrivare la fumata bianca, parti più vicine all’intesa.

L’infortunio al ginocchio subito da Mohamed Simakan non ha condizionato il Milan. Paolo Maldini e Frederic Massara continuano a trattare l’acquisto del 20enne difensore.

Il club rossonero era arrivato a offrire 15 milioni di euro più 3 di bonus, proposta che lo Strasburgo non considerava sufficiente. Infatti, il cartellino del giocatore viene valutato circa 20 milioni. Ma l’infortunio accusato dal centrale francese potrebbe favorire un abbassamento delle pretese della società alsaziana.

Calciomercato Milan, accordo vicino per Simakan?

Secondo quanto rivelato dal giornalista Simone Rovera di Telefoot, l’accordo tra il Milan e lo Strasburgo per Simakan si avvicina. Viene confermato che, nonostante le settimane di stop del difensore, la dirigenza rossonera punta a comprarlo per rinforzare la retroguardia.

L’operazione potrebbe sbloccarsi in tempi brevi. La distanza tra domanda e offerta si è ridotta nelle ultime ore. Sembra trapelare fiducia sul trasferimento di Simakan a Milanello. Adesso si attendono conferme ulteriori sullo stato della trattativa. Da non dimenticare la concorrenza del Lipsia, anche se il giocatore ha espresso preferenza per il Milan.