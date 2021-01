Milan, contatti con l’agente | Maldini sull’attaccante del Bayern

Il Milan sarebbe una delle squadre sulle tracce di Leon Dajaku, attaccante in forza al Bayern Monaco

Nome nuovo per l’attacco del Milan. I rossoneri continuano a guardare al futuro e a seguire con interesse i migliori giovani del panorama calcistico. L’ultima idea per rafforzare il pacchetto avanzato porta in Germania e più precisamente in Baviera: il Diavolo – secondo quanto riportato da Goal – sarebbe una delle squadre interessata a Leon Dajaku.

Il calciatore classe 2001 di proprietà del Bayern Monaco ha voglia di giocare con maggiore continuità. Il suo entourage avrebbe già avuto dei contatti con il Milan ma non solo.

Leggi anche:

La scelta di Dajaku

Sul tedesco, infatti, si registra l’interesse anche da parte di Union Berlino, Colonia e Nizza. La volontà di Dajaku sarebbe quella di trasferirsi in prestito, per non dire addio definitivamente al Bayern, squadra per la quale vorrebbe giocare in futuro.